Recinzioni in giardino per animali domestici

Un recinto per animali domestici: protezione e sicurezza, per noi e per loro

Mai sottovalutare l’importanza della sicurezza perimetrale dei propri spazi all’aperto. Una recinzione delimita e protegge, può arricchire esteticamente la nostra proprietà e rappresentare un valore aggiunto; soprattutto svolge un ruolo funzionale per la salvaguardia dei nostri spazi e degli animali domestici che li condividono con noi.

Una recinzione perimetrale evita l’invasione da parte di estranei e di animali selvatici, anche pericolosi per il nostro orto e il nostro giardino, per gli allevamenti di animali da cortile, o per noi stessi; ulteriori recinzioni interne alla proprietà possono definire gli spazi dedicati ai nostri animali, impedendogli di invadere zone in cui potrebbero correre pericoli o provocare danni.

Recintare, per salvaguardare più che limitare gli animali

Creare recinzioni per cani o gatti, per la zona dedicata ai conigli o alle galline, ci aiuta a mantenere ordine nei nostri spazi esterni ed evitare incontri sgraditi o addirittura pericolosi tra i nostri animali domestici o danni all’orto o al giardino. Piante potenzialmente tossiche per i nostri amici a quattro zampe potranno essere coltivate senza preoccupazioni, fertilizzanti e antiparassitari somministrati senza il pericolo che gli animali vengano in contatto con sostanze a loro nocive.

Strutture leggere e resistenti, consigliate dai nostri esperti, sono sempre disponibili per ogni esigenza; in particolare il duttile pannello Royal, un modulare che garantisce l’ottimizzazione costo-prestazioni.

Recinzioni per cani: la soluzione per ogni esigenza

Possedere un cane e un giardino è sicuramente una gran fortuna, ma la libertà del nostro amico a quattro zampe e il desiderio di mantenere prato e fiori in ordine potrebbero essere difficili da conciliare. Nasce quindi l’esigenza di dedicare al nostro amico a quattro zampe un’area tutta sua in cui possa godere dell’aria aperta e del gioco senza invadere e danneggiare il resto del giardino, senza provocare incidenti o incorrere a sua volta in pericoli.

In caso di cani di grossa taglia o particolarmente aggressivi, un recinto per cani può garantire sicurezza per i propri figli e gli estranei, nonché per altri animali domestici.

Potrebbe essere necessario interrare la recinzione affinché al cane non basti scavare alla base per passarvi al di sotto, o aumentarne l’altezza se tende a saltare e potrebbe scavalcarla o, ancora, ripiegare il bordo superiore verso l’interno per impedirgli di uscirne arrampicandosi sulle pareti. Grazie al pannello Royal e agli altri pannelli e reti a disposizione, gli esperti di Retissima Srl potranno sviluppare un progetto di recinto per cani adatto ad ogni singola esigenza, fornendo materiali e soluzioni all’avanguardia, nonché preziosi consigli dettati dalla pluriennale esperienza.

L’azienda Retissima Srl, decisamente Pet-Friendly, nel fornire le soluzioni alla costruzione di recinzioni per cani ha a cuore le esigenze non solo dei proprietari ma anche dei loro amici a 4 zampe: con il recinto per cani possono essere forniti, oltre al cancello di accesso, cucce in legno e percorsi di addestramento; nonché una serie di elementi conformi alle normative per aree comunali.

Pannello Royal e non solo: caratteristiche e aspetti tecnici dei prodotti Retissima

Se una recinzione in legno può garantire l’isolamento anche visivo per il cane che abbaia alla vista di estranei, questa risulta costosa, difficile da installare e da mantenere in buone condizioni, anche igieniche. La robustezza e la qualità di una recinzione realizzata con pannelli Royal o altri prodotti disponibili in catalogo, permette di ottenere lo stesso risultato di isolamento alla vista sostenendo vigorose piante rampicanti, o pratici cannicci che possono essere facilmente ed economicamente sostituiti se danneggiati o usurati.

I pannelli rigidi a maglie rettangolari Royal, elettrosaldati, rinforzati da nervature orizzontali, zincati a caldo e rivestiti in poliestere, offrono una soluzione solida, robusta e duratura, ottimale per un recinto per cani di taglia medio grande. I pannelli sono prodotti in diverse altezze e colori, per ogni esigenza, anche estetica; possono essere parzialmente interrati o collocati su un muretto. Vengono sostenuti da pali tubolari in lamiera di acciaio a sezione quadrata opportunamente predisposti con inserti per fissare i pannelli, con lo stesso tipo di resistente rivestimento esterno e chiusi nella parte superiore.

Oltre al pannello Royal, per assecondare le esigenze dei clienti, l’azienda mette a disposizione una vasta gamma di prodotti e materiali per recinzioni con caratteristiche diverse, adatte ad un recinto per cani o altri animali: il pannello Basic, più leggero, le reti elettrosaldate Lombar e Volter, la duttile rete con griglia a maglia sciolta, sono alcune delle tipologie più adatte a delimitare le aree destinate non solo agli amici a quattro zampe.

I figli, gli animali domestici, gli estranei: recinzioni a prova di convivenza felice

Le recinzioni possono fare la differenza per la sicurezza dei propri figli ma anche dei propri animali domestici e degli estranei, definire e delimitare gli spazi consente di non incorrere in spiacevoli inconvenienti. Una recinzione protegge noi stessi e gli altri: il nostro spazio da malintenzionati, i vicini e i passanti dal cane aggressivo, il gatto o il cane dai pericoli dell’esterno come strade trafficate, zone contaminate o lotte con i simili, gli animali da cortile dai predatori, magari grazie a coperture in rete del recinto, i bambini… da un po’ di tutto questo!

Non si tratta di imprigionare, anzi; si attribuisce ad ognuno il proprio spazio per goderne in sicurezza e comfort. Una ditta specializzata e con pluriennale esperienza può fornire prodotti per ogni esigenza; non trascurate il vostro spazio e i vostri cari: scegliete a la soluzione perfetta per le vostre recinzioni.