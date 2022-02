Referendum cannabis, Monti: “La prevenzione rimane l’arma più efficace”

“Prendiamo atto della pronuncia della Consulta relativamente al respingimento della richiesta di referendum sulla legalizzazione della cannabis. Noi confermiamo la nostra ferma contrarietà all’utilizzo di qualsiasi forma di sostanza stupefacente e continuiamo a percorrere con forza la strada della prevenzione e della presa in carico precoce”. Così Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone, in una nota.

“Nel 2020, Regione Lombardia, tramite una proposta di legge di cui sono stato primo firmatario, ha riformato il sistema di presa in carico e cura in ambito di dipendenze. Da qualche settimana si è insediato il Comitato di Indirizzo e sono già stati mossi in primi passi che permetteranno a Regione Lombardia di potenziare il proprio intervento sulla prevenzione e sulla presa in carico. Sono in previsione attività e progetti di sensibilizzazione che coinvolgeranno soprattutto le scuole perché la prevenzione va fatta partendo dalle giovani generazioni. La prevenzione rimane l’arma più efficace per il contrasto di questa piaga sociale”.