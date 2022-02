Da Regione 13 milioni in voucher sociosanitari per disabilità gravissima e autismo

Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, ha approvato l’integrazione al programma regionale per le persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza deliberato dalla Giunta regionale lo scorso dicembre.

“Con questo provvedimento – ha spiegato l’assessore Locatelli – introduciamo la riforma dei voucher sociosanitari ‘Misura B1’ per garantire una maggiore fruizione di questo strumento declinando le tipologie di prestazioni e interventi ammissibili, individuando i profili professionali coinvolti e i requisiti degli enti gestori abilitati all’erogazione. Inoltre, a partire dal secondo semestre 2022, l’accesso al voucher sociosanitario sarà possibile anche per le persone con disabilità gravissima a prescindere dalla condizione economica (ISEE)”.

Complessivamente sono stati stanziati 13 milioni di euro, di cui 6,5 milioni per l’attuazione del percorso sperimentale voucher autismo.