Regione Lombardia investe su promozione turistica e attrattività

La giunta regionale lombarda ha approvato, su proposta dell‘assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, il ‘Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività 2022‘.

«Tra gli obiettivi che ci poniamo a sostegno dello sviluppo del settore turistico e dell’attrattività regionale – spiega l’assessore Magoni – vi sono: la pianificazione della programmazione strategica per il prossimo triennio, proseguendo con la riqualificazione delle strutture ricettive e la riorganizzazione dell’offerta turistica. In tal senso, è necessario continuare a dare impulso alla valorizzazione e all’innovazione dei prodotti turistici e dell’attrattività dei territori. Il mio impegno sarà concentrato nel rafforzamento del posizionamento della destinazione Lombardia sui mercati nazionali e internazionali per il recupero dei flussi turistici di medio e lungo raggio».

«Abbiamo davanti a noi – aggiunge Lara Magoni – due appuntamenti importanti come Bergamo e Brescia Capitale italiana della cultura 2023 e le Olimpiadi invernali nel 2026: dovremo farci trovare pronti, offrendo ai visitatori una Lombardia fortemente attrattiva, con strutture di alto livello, competenza del personale e servizi efficienti».

Tra gli elementi più rilevanti nel Piano annuale 2022:

– per la promozione turistica dei territori, il bando #inLombardiaComeMe, con il quale si intendono sostenere le attività b2c e b2b di promozione turistica delle destinazioni lombarde in una logica di prossimità e valorizzazione dei prodotti turistici più graditi in una logica di prossimità dalle città d’arte, agli itinerari enogastronomici passando per il turismo dolce. La misura prevede di utilizzare il format della campagna di comunicazione ‘Vorrei la vedessi come me. Ogni giorno’;

– per il sostegno della competitività delle imprese turistiche e del posizionamento competitivo dell’intera filiera turistica, forte è il focus sulle risorse comunitarie del nuovo ciclo 2021-2027 che potranno rappresentare un’importante fonte di finanziamento;

– per il prosieguo della campagna di comunicazione, si mantiene una particolare attenzione su prodotti turistici che valorizzano le città d’arte, gli itinerari enogastronomici, nonché il rafforzamento del turismo montano per essere pronti all’accoglienza e alla valorizzazione del sistema unitario di offerta turistica in prospettiva Olimpiadi 2026.

Gli interventi previsti nel Piano Annuale 2022 sono complementari a quanto previsto per l’attuazione delle politiche nazionali di ripresa afferenti al PNRR, a regia ministeriale, con i quali si intende innalzare la capacità competitiva delle imprese e promuovere la sostenibilità ambientale, l’innovazione e la digitalizzazione dei servizi turistici.