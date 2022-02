“Ricci e Poveri” è il nuovo brano firmato Effetti, gruppo musicale Varesino

Francesca, Tommaso e Giulio sono gli “Effetti”, gruppo musicale varesino che sta spopolando tra i giovani della provincia con il loro ultimo brano, “Ricci e Poveri”, il cui video, uscito ieri pomeriggio su YouTube ha portato in meno di 24 ore già 570 visualizzazioni.

La canzone prende ispirazione dal libro “L’eleganza del riccio“, romanzo francese di fama internazionale della scrittrice Muriel Barbery: “Il brano è leggero e scorrevole, ma molto profondo, come il romanzo” racconta Tommaso Cantoni, cantante.

Un brano che utilizza un linguaggio giovane ma ricercato per paragonare le persone ai ricci e il disagio molto attuale nelle giovani generazioni di non riuscire a dare fiducia al prossimo. “Il significato del brano ricalca quello del romanzo della Barbery, poiché nonostante le persone all’apparenza sembrino possedere corazze di aculei acuminati, non bisogna farsi spaventare: senza contatto si rimane poveri – prosegue Tommaso – “Ricci e Poveri” è la terza canzone del nostro progetto, nato a giugno 2021 grazie alla passione per la musica che accomuna me e mia sorella. Passione che con la quarantena è diventata fondamentale, facendoci scoprire quanto questo interesse comune potesse unirci. Giulio, che si è unito a noi successivamente, è il terzo membro del gruppo, fondamentale per la sua formazione in sound design. Ci definiamo un gruppo dallo stile indie pop con sfumature elettroniche, anche se le nostre prime canzoni, “Sulla Sabbia” e “Cortina di Ferro“, possiedono un’impronta più romantica, nostalgica, al contrario di “Ricci e Poveri”, più dance”.

Per la creazione dei video di tutte le loro canzoni i tre artisti si sono affidati a Margherita Benzoni ed Elsa Spatola, due giovani ragazze che si occupano di videomaking e fotografia: una passione giovane di tre ragazzi affiatati, che coinvolgono altri giovani artisti per dare vita ad un progetto fresco e interessante, “figlio della loro generazione“.

“Non ci siamo ancora mai esibiti come gruppo, perché non abbiamo abbastanza materiale per una serata che sia solo nostra – conclude Tommaso – ma da qui all’estate potrebbero uscire altri due pezzi e vorremmo riuscire ad organizzare qualcosa in collaborazione anche con altri artisti varesini. L’estate 2022 sarà il momento del nostro lancio“.