Rielezione di Magon al vertice della Cisl dei Laghi, gli auguri della Cgil di Varese

Il congresso della Cisl dei Laghi ha rieletto segretario generale Daniele Magon, che per i prossimi quattro anni sarà ancora al vertice dell’organizzazione sindacale territoriale. «Ci congratuliamo con Daniele Magon per la sua riconferma al vertice della Cisl dei Laghi», dichiara Stefania Filetti, segretario generale della Cgil di Varese. «Ho avuto occasione di conoscere passione e competenza di Magon, che certamente darà ancora un decisivo contributo alle iniziative sindacali unitarie».

«A nome della segreteria e di tutta la Camera del lavoro di Varese – conclude Filetti -, rivolgo a Magon i migliori auguri di buon lavoro a favore delle battaglie per i diritti di lavoratrici e lavoratori e con l’obiettivo di un’occupazione stabile e di qualità, contro ogni precarietà e a favore di un lavoro capace di garantire vita e salute».