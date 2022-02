Rifiutano di indossare la mascherina in treno e bloccano la corsa a Varese nord

Il treno partito da Milano Cadorna dalle 15.39 e diretto a Laveno Mombello, dove era atteso per le 17.23, si è dovuto fermare a lungo alla stazione di Varese Nord a causa di alcuni passeggeri che si sono rifiutati di indossare la mascherina così come previsto dalle norme anticovid tutt’ora in vigore per trasporti e luoghi al chiuso. La protesta di alcuni viaggiatori ha costretto all’intervento delle forze dell’ordine sul convoglio provocandone la sosta prolungata in stazione.