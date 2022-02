Rifondazione rilancia la campagna contro il carovita e lo stop a “quota 100”

Cento firme in un pomeriggio a Cassano Magnago, nuove tappe in programma in tutta la provincia di Varese. Rifondazione Comunista prosegue con la campagna nazionale per la “petizione popolare contro il carovita e contro la legge Fornero sulle pensioni”, che mobilita il partito in tutta Italia, .

«Grazie ai cittadini cassanesi che si sono fermati al presidio di oggi pomeriggio e hanno condiviso con noi questa importante campagna nazionale» dice Luciano Barracco, segretario provinciale PRC Varese, al termine del pomeriggio di raccolta a Cassano, su viale delle Rimembranze. «Oltre un centinaio le firme raccolte in poco tempo e moltissime le interlocuzioni avviate con persone e famiglie che vivono sulla propria pelle questa condizione di difficoltà» dice Luciano Barracco, segretario provinciale del PRC di Varese.

Al centro c’è la mobilitazione sulle politiche per le pensioni, ma anche su un tema più contingente e molto sentito: i rincari del gas e delle bollette dell’energia, frutto della speculazione internazionale e delle incertezze geopolitiche: Rifondazione contesta la risposta del governo Draghi, considerato poco attento alle classi popolari.



«Promettiamo di dare continuità alla nostra azione e già dalle prossime settimane torneremo in piazza per dare voce al disagio crescente» conclude Barracco. «L’alternativa e il cambiamento si costruiscono dal basso in mezzo alle cittadine e ai cittadini e non nel chiuso delle segreterie di partito. Noi ci siamo e ci saremo»

La raccolta firme sarà ripetuta a Cassano tra due settimane. Altre tappe dell’iniziativa nazionale sono previste a Gallarate, Sesto Calende, Fagnano Olona, Varese città, Saronno.