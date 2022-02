Rinvenuto il cadavere di una donna nei boschi tra Legnano e Rescaldina

Nei boschi tra Legnano e Rescaldina è stato rinvenuto oggi, giovedì 24 febbraio, il cadavere di una donna. Per il momento non si sa ancora quale sia la sua identità. Non è affatto esclusa l’ipotesi che si tratti proprio della nervianese scomparsa nei giorni scorsi Concetta Lo Cicero, le cui ricerche sono state interrotte pochi giorni fa.

Il cadavere è stato trovato dai carabinieri della Compagnia di Legnano a seguito della segnalazione di alcuni frequentatori dell’area. In queste ore saranno effettuati il riconoscimento del corpo e l’autopsia per determinare le cause del decesso.