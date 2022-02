Ripartono le lezioni in presenza dell’Università Cittadina per la Cultura Popolare di Busto Arsizio

Riprende il programma di lezioni dell’Università Cittadina per la Cultura Popolare di Busto Arsizio. Dalla prossima settimana riprenderanno gli appuntamenti in presenza per la seconda parte del programma. Si comincia mercoledì 23 febbraio con “Musica e sorpresa” con il professor Giancarlo Angeleri. L’appuntamento successivo si svolgerà mercoledì 2 marzo, stesso orario, con Carlo Magni che parlerà di “Due secoli di industria nell’Alto Milanese”. Il 9 marzo sarà il turno di Enrico Maria Tacchi con “La dottrina sociale in politica”. Tutte le lezioni si svolgeranno al Museo del Tessile.

Qui trovate l’intero programma: Programma SECONDA parte 2022

Con le attuali regole la Sala del Museo del Tessile è accessibile solo a 90 persone, con mascherina, distanziamento e

GREEN PASS. All’ingresso misurazione della febbre, igienizzazione delle mani, compilazione dell’autocertificazione. Questo prevede un anticipo rispetto alle consuete 15.30 proprio per le pratiche da svolgere.

La speranza è che queste difficoltà finiscano e si possa tornare ad effettuare anche qualche uscita, magari nel mese di maggio. Le adesioni all’Università si ricevono all’inizio di ogni incontro nella sede del Museo del Tessile. La prossima settimana si terranno anche le elezioni del nuovo presidente del sodalizio.