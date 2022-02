Ripetitori telefonici a Cassano Magnago, la Lega chiede l’analisi degli impianti

A Cassano Magnago si torna a discutere delle antenne per ripetitori di telefonia. Un “caso” emerso a novembre 2021 con la comparsa di un nuovo ripetitore (della compagnia Iliad) in via Pascoli, a ridosso di un’area residenziale, su terreno comunale. La questione viene ora riproposta dal consigliere della Lega Massimo Trevisol, che ha avanzato una serie di richieste a margine della Commissione Territorio del 1° febbraio 2022.

«Da un controllo effettuato nel sito di ARPA Lombardia, si nota che nel territorio di Cassano Magnago sono già presenti

27 impianti tra Telefonia, Radio/TV e Wireless. Le potenze in gioco variano da pochi Watt, fino a 1.000» premette Trevisol, che fa riferimento al monitoraggio Arpa disponibile appunto online.

Il consigliere della Lega chiede di sapere «se le potenze installate sono reali e monitorate in continuo da ARPA Lombardia, soprattutto la postazione esistente in via Buttafava, dove risulterebbero installati ben 3.000 Watt da tre gestori diversi». Ma chiede anche che siano messe a disposizione dei consiglieri comunali «le documentazioni in merito agli impianti presenti in città e di conoscere il tipo di autorizzazione, chi sono i proprietari delle aree dove sono insediate e per quelle in aree comunali gli affitti percepiti per ogni postazione/gestore».

A novembre Trevisol aveva già chiesto di sapere «se gli articoli del Regolamento per la Telefonia vigente nel nostro Comune risultano determinanti per l’autorizzazione degli impianti». Una richiesta a cui non è stata data risposta, lamenta il consigliere della Lega.