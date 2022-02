I risultati dei fondisti varesini alla Marcialonga di Fiemme e Fassa

La bellissima vicenda del gallaratese Artino Rosso, lo sciatore nato nel 1932 che ha portato a termine sia la Marcialonga Story sia la Marcialonga Light, è solo un esempio di come si possa vivere la regina delle “granfondo” italiane di sci nordico. Una prova che, per gli appassionati, è un appuntamento imperdibile sui 70 chilometri di piste che si snodano tra le valli di Fiemme e Fassa, in Trentino. (foto G. Podetti/Marcialonga FB)

Anche quest’anno alla Marcialonga hanno preso parte diversi atleti provenienti dalla provincia di Varese che si meritano una citazione al termine di una fatica durata ben 70 chilometri sugli sci stretti. L’attuale sistema di classifiche online non ci permette di ricercare nel dettaglio la loro presenza: se ci fossero altri concorrenti non segnalati, scriveteci a sport@varesenews.it, saremo contenti di integrare l’elenco.

MARCIALONGA (70 Km)

1118 – Gianpiero GIANANTONIO (Sci Club Cunardo) – 5.03.27

1416 – Marco OLDANI (Sci Nordico Varese) – 5.25.42

1905 – Vittorio ARISTARCO (Sci Club Marcialonga) – 6.02.19

2252 – Luigi VIGEZZI (Sci Club Cunardo) – 6.36.06

2262 – Filippo CERANA (Sci Club Cunardo) – 6.37.23

2284 – Andrea SOTTOCORNO (Sci Club Gallarate) – 6.39.14

2312 – Emiliano CERANA (Sci Club Cunardo) – 6.42.10

2313 – Davide BRAZZELLI (Sci Club Cunardo) – 6.42.14

2436 – Andrea TACCONI (Malta) – 6.54.46

2642 – Laura BRUNELLO (Atl. Verbano Cittiglio) – 7.24.39



Non partiti/Non classificati: Giorgio GOI, Sabino MAFFEI, Matteo INTERMITE

MARCIALONGA LIGHT (45 Km)

317 – Artino ROSSO (Sci Club Gallarate) – 6.51.30