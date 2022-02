In riva al lago di Gavirate si trova lavoro: il Comune ripeterà la “Job’s week”

Tornerà anche nel 2022 la” settimana per trovare lavoro”. L’amministrazione di Gavirate, visto il successo dell’iniziativa, ha deciso di replicare la “Job’s week”.

Dal 30 novembre al 7 dicembre scorsi, infatti, sulla riva del lago a Gavirate il servizio InformaGiovani/InFormaLavoro del Comune ha promosso l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Erano presenti anche alcune agenzie di somministrazione del lavoro che operano nella provincia di Varese.

Nelle diverse giornate in cui ha avuto luogo l’iniziativa, i selezionatori delle agenzie hanno effettuato numerosi colloqui individuali per individuare possibili candidati da avviare a concrete opportunità di lavoro attive su tutto il territorio provinciale. In preparazione ai colloqui, è stato anche proposto ai candidati un incontro propedeutico, curato da uno specialista in materia di orientamento al lavoro, allo scopo di fornire utili indicazioni su come approcciarsi efficacemente ai colloqui stessi nonché al mondo del lavoro.

La “Job’s week” ha avuto un positivo riscontro sia da parte dei candidati, sia da parte dei selezionatori delle agenzie di somministrazione e, ad oggi, circa una decina di lavoratori, tra quelli che hanno partecipato ai colloqui, sono stati inseriti in aziende del territorio.

La ricerca del lavoro costituisce da sempre un tema di particolare rilevanza sociale ed i servizi InformaGiovani /InFormaLavoro con le loro attività quotidiane nonché con iniziative come la Job’s Week cercano di sostenere concretamente coloro che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro attraverso azioni di supporto e accompagnamento nonché favorendo costantemente la circolazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio. Proprio per il successo riscontrato con questo evento, l’Amministrazione Comunale di Gavirate intende riproporre ulteriori iniziative analoghe anche nel corso dell’anno 2022.