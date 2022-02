Robur, gran colpo in trasferta: battuta Piombino nell’ultimo periodo

Ridotta nei numeri ai minimi termini, la Coelsanus compie una bella impresa in chiave salvezza: la squadra di Donati sbanca 64-77 il campo di Piombino grazie a un quarto periodo mostruoso, con 31 punti a segno in 10′ grazie ai quali i gialloblu hanno operato il sorpasso e chiuso con un buon margine di vantaggio.

In una serata senza Librizzi e Virginio, impiegati dalla Openjobmetis in Serie A, somo stati Pilotti e Maruca a prendersi sulle spalle la fase offensiva roburina: 23 i punti dell’esperta ala ex Oleggio capace anche di conquistare la bellezza di 13 rimbalzi (34 di valutazione), 20 quelli della guardia 24enne che – in assenza di “Libro” e con Somaschini al rientro, si è sobbarcato anche compiti di regia.

“Oltre ai due assenti avevamo anche Gaye in condizioni difficili – ha spiegato Donati nel dopo gara – Siamo ridotti all’osso e stiamo attraversando settimane impegnative perché Librizzi e Virginio si sono meritati la Serie A. A Piombino abbiamo avuto una grande prestazione della squadra: mi sarei immaginato che la difesa potesse concedere solo 8 punti nell’ultimo quarto ma non che l’attacco ne segnasse 31. Siamo stati bravi a crederci: Macchi è un giovane ma ha messo bombe importanti, poi abbiamo limitato i due terminali principe di Piombino ma siamo stati bravi. Pilotti infine è stato autore di una partita clamorosa: avrei voluto dargli un po’ di riposo ma oggi non era possibile: ho finito gli aggettivi per lui”.

Con il successo in terra toscana Varese sale a quota 16 in campionato, dove ha un record quasi in equilibrio con 8 vittorie e 9 sconfitte. Guardando all’insù i gialloblu rimangono al traino della zona playoff ma come noto in casa Coelsanus si tiene d’occhio soprattutto quel che accade alle spalle. Ma con vittorie del genere, la salvezza è un po’ più vicina.