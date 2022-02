Robur, sfida intrigante nel recupero: al Campus arriva la Riso Scotti Pavia

Sfida intrigante nel turno infrasettimanale di recupero per la Coelsanus Robur Varese (mercoledì 16, ore 20,30). I gialloblu, che si sono portati nella zona medio-alta della classifica con le recenti vittorie, ospitano al Centro Campus una delle formazioni meglio attrezzate, sulla carta, del girone A di Serie B: la Riso Scotti Pavia.

La formazione pavese, fino a questo momento, ha espresso solo a sprazzi le proprie qualità, tant’è vero che in classifica ha gli stessi punti dei gialloblu di coach Donati. E contro la Robur sarà guidata in panchina da un tecnico ben conosciuto da queste parti, Ugo Ducarello, allenatore siciliano che fu vice di Gianmarco Pozzecco (e poi di Caja) alla Openjobmetis qualche anno fa. Il “Duca” ha sostituito l’ex azzurro Fabio Di Bella ma la sua squadra è stata trafitta sul proprio campo da Empoli all’esordio del nuovo coach, motivo in più per alzare ai massimi l’attenzione in casa Robur.

Allegretti e compagni arrivano all’appuntamento con il morale alle stelle: l’imperativo è sempre quello di guardarsi alle spalle per evitare brutte sorprese, ma i varesini vogliono allo stesso tempo sfruttare il fattore campo per proseguire una marcia molto interessante, specie ora che la rosa è al completo. Anche contro Pavia, Donati potrà schierare Librizzi e Virginio i quali saranno a disposizione anche nelle prossime uscite con qualche sacrificio personale: serviranno anche loro per contrastare una Riso Scotti dalle buone individualità.

Pavia ha dalla sua l’ex di turno Calzavara, considerato tra i migliori under del girone, ma anche il tiratore Torgano ex Sangiorgese e giocatori come il lungo Sgobba e i validi D’Alessandro, Corral e Donadoni che hanno punti nelle mani e possono alternarsi nel ruolo di realizzatore. Insomma, per la Coelsanus si preannuncia un test interessante e tutto da giocare, nel quale però i roburini avranno l’occasione di vendicare il KO dell’andata. Era la prima giornata in assoluto, ma da allora è passata tanta acqua sotto i ponti.