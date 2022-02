Robur, un altro passo avanti: battuta in volata la Pielle Livorno

Due tiri liberi di Matteo Maruca a una manciata di secondi dalla sirena hanno consegnato alla Coelsanus Varese la decima vittoria stagionale in campionato. A cadere sul parquet del Campus in extremis è stata la Pielle Livorno (65-64): un successo quindi che vale doppio perché le due squadre erano appaiate in classifica e stanno rincorrendo una posizione playoff (nonostante, giustamente, l’obiettivo varesino sia la salvezza diretta).

Galleria fotografica La Coelsanus torna a vincere, piegata la Pielle Livorno al Campus 4 di 26

La squadra di Donati, tra l’altro, arrivava da due sconfitte che avevano un po’ rallentato il buon momento precedente: superare così un’avversaria diretta è stato un toccasana che andrà ora prolungato nel prossimo turno, di nuovo in casa, contro il fanalino di coda Borgomanero.

Contro Livorno la Coelsanus ha ritrovato Allegretti e il capitano è stato subito utile sia nella lotta a rimbalzo sia in fase d’attacco grazie alla sua doppia dimensione interna ed esterna: doppia doppia con 13 punti e 11 assist, notevole visto il basso punteggio. Top scorer gialloblu invece Maruca con 16 punti e quattro triple comprese quelle che hanno lanciato la squadra nel finale ma importante il fatto che Varese abbia mandato quattro uomini in doppia cifra (Pilotti, Librizzi 11) oltre a Virginio con 9.

La Colesanus è stata particolarmente brava a reagire a un brutto terzo quarto, nel quale i toscani con la loro fisicità erano riusciti a risalire, sorpassare e allungare fino al +6 della mezz’ora divenuto anche +9 poco più avanti. In quel momento però proprio Maruca è divenuto protagonista riportando a suon di triple in carreggiata la Robur aiutato anche da un ottimo Pilotti. Nei minuti conclusivi, Varese ha tremato in lunetta (1-2 Librizzi, 0-2 Virginio) ma proprio dalla linea della carità Maruca ha siglato il +4 che ha anestetizzato la tripla conclusiva messa a segno da Iardella.