A San Valentino con un fiore non si sbaglia mai e la classica rosa rossa è sempre un inequivocabile messaggio d’amore, ma le alternative sono così tante e così belle che vale la pena di osare qualcosa di diverso. Per farci un’idea sulle nuove tendenze di questo San Valentino siamo andati da Nicora Garden, sempre attento alle anticipazioni di un settore che ogni anno sforna qualche nuova idea per conquistare gli appassionati di fiori e piante.

Galleria fotografica San Valentino: le idee di Nicora 4 di 15

Per chi non ama fraintendimenti, come si diceva, la rosa rossa è sempre un classico, ma quest’anno oltre che inequivocabile il messaggio d’amore può diventare assai più duraturo se si scelgono le rose stabilizzate. Belle come quelle fresche, hanno il vantaggio di durare per mesi e mesi come appena colte. Da sole, in una romantica confezione a forma di cuore o inserite in un bouquet di fiori freschi resteranno per molto tempo a ricordare la persona che le ha donate. Rosse sono superbe, ma ci sono di tutti i colori (comprese quelle blu, sempre più ricercate). Da quest’anno nella linea di fiori stabilizzati Ars Nova ci sono anche i girasoli.

Restando nel campo dei fiori recisi, quest’anno c’è una grande riscoperta dei tulipani con la loro infinita varietà di colori, e dei gigli rosa, latori di un messaggio di eleganza e passione, e degli amaryllis, simbolo di fierezza, e oltre all’intramontabile mazzo ben confezionato, spuntano proposte innovative come le composizioni in contenitori realizzati con foglie di magnolia, rametti, muschio e altri materiali naturali che grazie alla spugna interna possono essere riutilizzai per nuove composizioni o per inserirci piantine da appartamento.

Appassionate e appassionati del vasto e affascinante mondo delle orchidee la tendenza 2022 punta sulla Vanda, una maestosa pianta con radici aree, forte e facile da coltivare, disponibile in una vasta gamma di colori e con diverse varietà profumate.

Se invece vi piace abbinare fiori o piante con un simpatico complemento d’arredo, non fatevi sfuggire i vasi a cui far crescere verdi… capelli. Sono vasi con volti stilizzati in cui inserire piante verdi o bouquet di fiori che fungeranno da capigliatura, con un effetto senza dubbio divertente e scenografico.

Tra le idee che abbiamo scovato da Nicora anche pensieri divertenti, come le piantine di caffè coltivate in una tazza, vasi occhialuti con piccole bulbose da ripiantare in giardino una volta terminata la fioritura con un arrivederci alla prossima primavera o ancora, per chi ama le linee essenziali, i vasetti di Hoya kerrii, una piantina con le foglie a forma di cuore.

Sempre al mondo vegetale, ma di tutt’altro genere, appartengono i Marimo, delle alghe giapponesi a forma di palla, simbolo dell’amore e della famiglia, che hanno la singolare caratteristica di “danzare” nell’acqua: durante la fotosintesi clorofilliana, con la luce del giorno, si creano sugli steli numerose sfere di ossigeno che fanno fluttuare nell’acqua l’alga palla, dando vita a veri e propri balletti. Collocata in vasi o ampolle, richiede poche cure e vive a lungo rinnovando il suo messaggio ogni giorno.

Non mancano dunque idee stuzzicanti per il dono di San Valentino alla persona amata, che sia lei o lui. Come si è visto anche a Sanremo donare fiori anche a ragazzi e uomini non è più così inusuale.