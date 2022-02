Ruba 6 mila euro di profumi al duty free, giovane ladro arrestato a Malpensa

Non si ferma il fenomeno dei furti di merce nei negozi duty free degli aeroporti e anche lo scalo di Malpensa non è esente dal fenomeno. Gli agenti della Polaria dell’aeroporto della brughiera hanno arrestato ieri, mercoledì, un giovane spagnolo classe 1998 che era riuscito a sottrarre profumi per un valore di circa 6 mila euro da uno dei negozi all’interno dell’area tax free.

A differenza di altre volte, però, il ladro non sarebbe parte di una banda (leggi qui), come spesso accade, ma si muoveva con la stessa tecnica: scendere dall’aereo, razziare i negozi duty free e ripartire con un altro volo per colpire nell’aeroporto successivo.

Il giovane è stato arrestato e condotto questa mattina in tribiunale a Busto Arsizio per il processo con rito direttissimo.