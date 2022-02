Ruba la borsa ad un’anziana, minorenne arrestata a Luino grazie all’allerta di un coetaneo

Arrestata a Luino una minorenne che ieri sera sera verso le 17 ha rubato la borsetta ad un’anziana signora di Dumenza. La donna che dopo aver fatto la spesa al Carrefour di via XXV Aprile, stava riponendo i sacchetti nel bagagliaio dell’auto quando una ragazza vestita di scuro le ha sottratto la borsa per poi lanciarsi in una precipitosa fuga per le vie di Luino.

Alla scena ha assistito un giovane e attento ragazzo di Germignaga che ha subito allertato la centrale operativa 112 dei Carabinieri e, inseguendo la coetanea, è riuscito a fornire indicazioni utili ai militari che sono stati subito inviati sul posto.

La ragazza, accortasi di essere seguita dal giovane, per guadagnarsi la fuga ha improvvisamente afferrato un porta ombrelli recuperato davanti ad un negozio, scaraventandolo in faccia al ragazzo e scappando in direzione della Coop. I militari in poco tempo sono riusciti a raggiungerla e a dichiararla in arresto, recuperando i soldi che nel frattempo aveva sottratto dalla borsa poi gettata lungo la strada.

I carabinieri dopo aver recuperato la borsa e restituito all’anziana signora documenti e denaro, hanno sentito il giovane 17enne che con il suo coraggio ha consentito di fornire le indicazioni utili e necessarie per bloccare in tempo la ragazza, la quale è stata portata all’istituto penale per minori di Bologna con l’accusa di rapina.