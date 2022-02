Rudy Neri, la voce varesina di “Perché Sanremo è Sanremo”, commenterà il festival con Radio Delta International

Ci sarà anche Radio Delta International, l’emittente con sede a Nerviano, a raccontare e a commentare il “Festival di Sanremo” 2022, in diretta, da martedì 1 febbraio, alle 21. Rudy Neri, il noto conduttore varesino della trasmissione mattutina “Delta Live”, nonché cantante, autore, direttore artistico di Radio Delta International e speaker radiofonico, intratterrà gli ascoltatori con una diretta sul festival, insieme ad Angie (Angjela Filipi) e a Dj Walker al supporto tecnico.

Rudy Neri è la voce della storica sigla “Perché Sanremo è Sanremo”, scritta dal Maestro Pippo Caruso: «Commenterò il festival, tra curiosità, aneddoti, gag e approfondimenti sui brani proposti per la 72esima edizione della gara, e sui cantanti – spiega l’artista – . Interagiremo con gli ascoltatori per dare ancora più vivacità alla trasmissione e per assicurare un continuo interesse al festival».

La diretta sul festival si potrà seguire alla frequenza radio 100.5 oppure tramite l’App di Radio Delta International e in streaming. E come direbbe Rudy Neri, ma insieme a lui tanti spettatori appassionati dell’evento musicale tra i più attesi dell’anno, che è anche cultura, costume, moda, attualità: “Ci siamo! … perchè Sanremo è Sanremo”.