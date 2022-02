Sabato 26 febbraio, presidio contro la guerra in Ucraina a Varese

Presidio contro la guerra in Ucraina. Sono le associazioni Abbasso la Guerra di Venegono Superiore e Rete Varese senza frontiere ad annunciare un presidio per sabato 26 febbraio con inizio alle 15 a Varese in piazza Monte Grappa.

«La manifestazione è aperta a tutti coloro che si riconoscono nell’opposizione alle guerre ed agli armamenti. Non si può essere indifferenti di fronte a questa gravissima crisi che non riguarda soltanto le popolazioni al confine russo-ucraino: tutto il movimento pacifista, con chi sinceramente e autenticamente si batte per la Pace (unico, supremo e comune interesse dei popoli), deve poter dire forte il suo NO! contro la guerra» affermano gli organizzatori.

Info e adesioni: retevaresesenzafrontiere@gmail.com