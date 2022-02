Il sacro Monte supera il primo ostacolo verso i fondi del PNRR

C’è anche il Sacro Monte tra i borghi storici selezionati dal Nucleo di valutazione di Regione Lombardia.

Varese ha cosi superato il primo “esame” a livello regionale per l’approvazione del progetto presentato dal comune di Varese, che potrebbe portare al Sacro Monte uno dei bandi del PNRR: ora l’iter prevede una serie di incontri propedeutici ad elaborare progetto e richiesta di finanziamento per il rilancio del Sacro Monte, organizzati da Anci Lombardia, Fondazione Cariplo e Aria. Gli incontri hanno l’obiettivo di fornire un supporto per la fase istruttoria delle domanda da presentare e l’assistenza tecnica utile a definire un progetto aderente a quanto richiesto dal bando per la valorizzazione dei Borghi italiani.

Il bando è contenuto all’interno delle misure del Pnrr nel settore “Turismo e Cultura 4.0”: la misura prevede risorse per la “Rigenerazione di piccoli siti culturali. Patrimonio culturale, religioso e rurale” .