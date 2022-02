Sala pensa già alla Pro Sesto: “Contenti per la vittoria ma non c’è tempo per esultare”

SALA 1: «Sapevamo che sarebbe una di quelle partite brutte, sporche, cattive da giocare fino in fondo. Sicuramente nel primo tempo abbiamo trovato delle difficoltà, la Virtus si è dimostrata un’ottima squadra. Nel secondo tempo le cose sono cambiate, con delle modifiche nell’assetto di pressione; ne abbiamo giovati e abbiamo trovato i due gol nel finale».

SALA 2: «Vittoria che dà morale, ma questo deve dura fino a un’ora dopo la partita. Siamo contenti e felicissimi, complimenti ai ragazzi che si sono allenati bene e hanno dimostrato di avere dei valori veri. Ma delle 17:30 in poi dobbiamo già pensare alla Pro Sesto: le gare sono ravvicinate e non c’è tempo per esultare. Bisogna iniziare a lavora per preparare la partita allo Speroni».

SALA 3: «Complimenti a chi è entrato, a chi magari aveva trovato poco spazio e oggi ha fatto bene. Le defezioni da covid e da infortuni ci portano a utilizzare tutto il gruppo, sono delle risorse e da anni lavoriamo nell’ottica di far migliorare i giovani durante la stagione».

CASTELLI 1: «Sono davvero felice. Arrivavo da un periodo non semplice, tra infortuni e covid, così come la squadra. Oggi però portiamo a casa tre punti preziosissimi per scalare un po’ di posizioni in classifica e stare più tranquilli per le prossime gare della settimana prossima».

CASTELLI 2: «Il lungo periodo senza vittorie? Il lavoro c’è sempre stato, i ragazzi non hanno mai mollato e anche nel quotidiano ci siamo allenati ad un alto livello giorno dopo giorno. I risultati sono usciti e oggi portiamo a casa la vittoria. Indipendentemente dai minuti in campo, 5, 10, l’importante è dare il massimo, aiutare la squadra ed essere pronti per la chiamata del mister. Non è facile giocare ogni tre giorni però andiamo avanti e daremo il massimo di noi stessi per farci trovare pronti per le prossime partite».