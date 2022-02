Sale l’attesa per il Palazzetto dello Sport di Olgiate Olona: “Non sarà una struttura per pochi”

«Sarà un palazzetto accessibile a tutte le realtà sportive della zona, in primis quelle di Olgiate» – il sindaco di Olgiate Olona Giovanni Montano, insieme all’assessore Paolo Maccabei e al consigliere delegato allo Sport Paolo Graziani ribadisce il carattere pubblico dell’impianto in fase di realizzazione nella ex-sede della Protezione Civile in via Diaz.

L’amministrazione comunale ritiene che la gestione del Palazzetto dello Sport comunale può rientrare nella nozione di servizio a rilevanza economica «ce lo dice l’impatto che il servizio stesso può avere sul contesto dello specifico mercato di riferimento e della concorrenza. La sua redditività porterà ad una migliore organizzazione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità» – si legge nella relazione a supporto della scelta di sottoporre la gestione ad un bando.

La scelta di affidarne la gestione ad un’associazione o ad una società privata, secondo l’amministrazione, servirà a garantire la sostenibilità economica di un impianto che mira ad essere punto di riferimento per gli sport al chiuso in tutta la Valle Olona. Alcune realtà hanno mostrato il loro interesse ma dovranno partecipare al bando con base d’asta di 3 mila euro per aggiudicarsi la gestione dell’intera struttura che ospita anche un bar, sicura fonte di guadagno, e fornisce la possibilità di realizzare dei campi esterni per aumentarne la fruibilità. L’obiettivo è di arrivare a settembre di quest’anno con un gestore e la struttura pronta all’uso. Il cantiere, che ha subito rallentamenti importanti a causa della pandemia, è quasi terminato ma ora dovranno essere realizzati i lavori per la parte esterna.

«Il palazzetto dovrà essere la casa dello sport degli olgiatesi – proseguono dall’amministrazione olgiatese -. Questo sarà chiaro anche nel bando. Alle scuole assicureremo 10 giorni di utilizzo all’anno per feste e manifestazioni a carattere sportivo mentre alle associazioni sportive locali (dal tiro con l’arco alla polisportiva Olonia, dal karate al judo) dovranno essere garantiti possibilità di utilizzo dell’impianto per le manifestazioni sportive a costi accessibili».

Non solo. L’amministrazione ha pensato di mettere a disposizione un fondo per sostenere i primi due anni di gestione (un massimo di 20 mila euro il primo anno e 15 mila il secondo) per dare la possibilità a chi lo gestirà di ripianare eventuali perdite che potrebbero verificarsi quando si avvia un’attività.

La scelta del contraente per l’affidamento del servizio sarò effettuata con idonea procedura contemplata dal Codice degli Appalti pubblici e, nel caso di specie, a mezzo procedura aperta e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il periodo di durata della concessione in regime di esclusiva sarà di 10 anni, verrà riconosciuta al gestore la facoltà di realizzare a proprie spese campi da gioco esterni alla struttura, che sarà considerata come miglioria con attribuzione di punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica.

Tra le società interessate, in questi giorni, sono spuntati i nomi della Ma.Go. (il progetto di pallacanestro giovanile nato tra le due realtà) ma anche di una società che gestisce un campo nella zona e altre realtà.