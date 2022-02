Salvati dalle fiamme 288 passeggeri a bordo del traghetto Grecia-Brindisi

Un traghetto della Grimaldi Lines è andato a fuoco mentre viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi. A bordo c’erano 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio che fortunatamente sono stati tratti tutti in salvo sull’isola greca di Corfù.

Le fiamme si sono alzate quando l’imbarcazione si trovava al largo della costa settentrionale dell’isola, tra Grecia e Albania, a circa 9 miglia dalla costa.

La guardia costiera greca, competente per i soccorsi, si è subito messa in contatto con il Comando generale delle capitanerie di porto a Roma, per coordinare l’intervento: la Guardia costiera italiana ha messo a disposizione mezzi navali e aerei, che però non sono stati necessari. Sul posto è intervenuta, oltre alle motovedette della guardia costiera greca, anche una unità della Guardia di finanza italiana che si trovava in quel tratto di mare.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, per fargli i complimenti per il salvataggio dei passeggeri della nave “Euroferry Olimpia”, operato questa notte dalla motovedetta “Monte Sperone”, chiedendogli di esprimere l’apprezzamento e la riconoscenza all’equipaggio della motovedetta.

Le cause dell’incendio non sono ancora note. Riunita l’Unità di crisi della compagnia italiana.