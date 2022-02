Sanremo visto da Marta Miseo: la terza serata del Festival, Mahmood e Blanco in testa alla classifica generale

Il racconto del Festival di Sanremo visto da Marta Miseo, giovane di Caronno Pertusella in riviera per seguire la kermesse musicale più amata dagli italiani.

Marta Miseo, ha 26 anni, è laureata in Comunicazione Interculturale all’Università degli Studi di Milano-Bicocca e in Management Internazionale alla Cattolica di Milano. Si occupa di marketing in un’azienda di sicurezza informatica e collabora con la RadUni- Radio Universitarie Italiane

Sanremo 2022 – Terza serata: Mahmood e Blanco in testa alla classifica generale

La terza serata del Festival di Sanremo vede esibirsi tutti i 25 Big in gara: si apre il voto al pubblico e alla Demoscopica 1000.

Si inizia subito con un omaggio a Sergio Mattarella, che da poche ore ha pronunciato il suo giuramento come Presidente della Repubblica al secondo mandato: l’orchestra ha suonato “Grande, grande, grande” di Mina, canzone a lui molto cara . La co-conduttrice di questa serata è Drusilla Foer, di un’ironia e un acume disarmanti, che comincia presentando Massimo Ranieri e conclude con un emozionante monologo sull’unicità.

Dargen D’Amico, con il suo abito a fiori e gli occhiali, canta “Dove si balla” e riesce nel suo intento di far muovere il pubblico al ritmo del suo brano, che promette essere una vera hit.

Il primo cameo del super ospite Cesare Cremonini, per la prima volta sul palco dell’Ariston, è un tuffo nel passato con alcuni dei suoi successi più grandi: Nessuno vuole essere Robin, Marmellata #25, Logico #1 e Poetica. Tornerà poi a cantare La ragazza del futuro e la hit che è ormai diventata un inno della musica italiana anni 2000, 50 Special.

Ditonellapiaga e Rettore con “Chimica” hanno acceso il palco, grazie al loro carisma e alla loro energia. Anche Gianni Morandi scalda i cuori dei presenti con “Apri tutte le porte”, guadagnandosi la doppia standing ovation di pubblico e orchestra.

Molti artisti sembrano fare a gara per racimolare punti al Fantasanremo, gioco che ha spopolato sul web: consiste nell’organizzare e gestire squadre virtuali formate dagli artisti in gara. Ad alcune determinate azioni compiute sul palco dai cantanti del proprio team, corrispondono Bonus o Malus che fanno salire e scendere la posizione dell’utente in classifica.

Il monologo dello scrittore Roberto Saviano in ricordo di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone lascia un forte monito agli ascoltatori: “Il coraggio è sempre una scelta e non scegliere non significa essere neutrali ma essere complici”

Gaia, altra super ospite della serata, con il suo stile inconfondibile canta “Cuore amaro”, la canzone che l’artista italo-brasiliana aveva portato in gara a Sanremo nella scorsa edizione. L’attrice Anna Valle, invece, racconta come la musica l’aiuti a preparare le scene.

In conclusione, Noemi canta “Ti amo non lo so dire” e “Brividi” di Mahmood e Blanco trionfa nella classifica generale provvisoria della terza serata, che trovate qui sotto:

1- Mahmood & Blanco

2- Elisa, O forse sei tu

3- Gianni Morandi, Apri tutte le porte

4- Irama, Ovunque sarai

5- Sangiovanni, Farfalle

6- Emma, Ogni volta è così

7- Massimo Ranieri, Lettera di là dal mare

8- Fabrizio Moro, Sei tu

9- La Rappresentante di lista

10- Dargen D’Amico, Dove si balla

11- Michele Bravi, Inverno dei fiori

12- Ditonellapiaga e Rettore, Chimica

13- Aka 7Even, Perfetta così

14- Achille Lauro, Domenica

15- Noemi, Ti amo non lo so dire

16- Rkomi, Insuperabile

17- Matteo Romano, Virale

18- Iva Zanicchi, Voglio amarti

19- Giovanni Truppi, Tuo padre, mia madre, Lucia

20- Highsnob e Hu, Abbi cura di te

21- Giusy Ferreri, Miele

22- Le Vibrazioni, Tantissimo

23- Yuman, Ora e qui

24- Ana Mena, Duecentomila ore

25- Tananai, Sesso occasionale

Cosa succederà stasera, durante l’attesissima serata cover?

Marta Miseo