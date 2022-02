Santa Maria Maggiore celebra la festa della donna

Da sabato 5 a martedì 8 marzo Santa Maria Maggiore celebra la Giornata internazionale dei diritti della donna, grazie ad attività speciali organizzate dal Comune, con la collaborazione di alcuni commercianti ed operatori turistici.

La Casa del Profumo Feminis-Farina sarà il fulcro delle varie proposte. Sabato 5 marzo ospiterà un inedito laboratorio per la preparazione di profumati saponi. Martedì 8 marzo invece è in programma un’apertura straordinaria – infrasettimanale e serale – del percorso multisensoriale e del bookshop, con ingresso gratuito per tutte le donne.

Sabato 5 marzo le Guide Escursionistiche – in collaborazione con il Comune di Santa Maria Maggiore – propongono un piacevole programma escursionistico in Valle Vigezzo, tutto dedicato al mondo femminile. Anche gli operatori di Santa Maria Maggiore partecipano alla celebrazione, con alcuni sconti speciali dedicati a chi sceglierà di visitare il borgo vigezzino in occasione della Festa della Donna.

Sabato 5 e domenica 6 marzo riaprirà, dopo la pausa invernale, anche il Museo dello Spazzacamino, che sarà visitabile dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle 17.

Di seguito tutti i dettagli

Casa del Profumo Feminis-Farina

Un laboratorio di saponi e l’8 marzo ingresso gratuito e apertura straordinaria serale

La Casa del Profumo sarà aperta sabato 5 e domenica 6 marzo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Martedì 8 marzo l’apertura giornaliera straordinaria sarà prolungata fino alle ore 18.30 e proseguirà con un’esclusiva apertura notturna dalle ore 21 con piacevoli momenti di musica e parole.

Per tutta la giornata e la serata il biglietto d’ingresso sarà gratuito per le donne.

All’interno della Casa del Profumo per i tre giorni sarà visitabile anche un piccolo allestimento temporaneo dedicato ai Luoghi comuni sulla donna, da visitare con una speciale guida.

Sabato 5 marzo è in programma un inedito laboratorio di produzione del sapone a cura dell’erborista Francesca Fusi. Il laboratorio inizierà alle ore 16.30 presso la Serra della Casa del Profumo, la durata prevista è di 2 ore.

Al termine dell’attività a ogni partecipante verrà fornita una dispensa e la ricetta per preparare il sapone a casa. La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo casadelprofumosmm@gmail.com.

Quota di partecipazione € 10 a persona (materiale occorrente incluso), massimo 8 partecipanti.

Escursione in Valle Vigezzo con visita ai musei

A piedi e in treno, da Santa a Villette

Sabato 5 marzo visita guidata alla Casa del Profumo Feminis-Farina di Santa Maria Maggiore, museo multimediale e multisensoriale dedicato all’inventore dell’Acqua di Colonia. Dopo la visita al percorso espositivo, nell’elegante serra verrà offerta la corroborante tisana Aqua Mirabilis, dal sapore agrumato.

Ci si sposterà a piedi fino alla stazione della Ferrovia Vigezzina-Centovalli di Santa Maria Maggiore e si raggiungerà Re a bordo del trenino panoramico.

Da Re partirà una facile passeggiata lungo un’antica mulattiera fino a Villette, dove si visiterà il Museo Etnografico La Cà di Feman da la Piazza che conserva tra i vari oggetti un pregiato telaio per la lavorazione della canapa.