A Santa Maria Maggiore un corso per imparare a orientarsi in montagna con cartina e bussola

Bussola in una mano, cartina nell’altra e si parte. Il fascino di un’escursione in autonomia è innegabile, ma è importante affrontarla con consapevolezza. Per chi vuole imparare le competenze fondamentali per muoversi in montagna e in qualsiasi altro ambiente con maggiore serenità, domenica 20 marzo a Santa Maria Maggiore si terrà un corso di orientamento e cartografia a cura di Davide Canil, accompagnatore di media montagna.

Il corso è aperto a tutti e non è necessario alcun allenamento specifico. L’obiettivo del corso è infatti quello di insegnare a utilizzare in modo corretto strumenti tradizionali come cartina e bussola, così da far maturare nei partecipanti una base solida di conoscenze per affrontare qualsiasi escursione.

Il corso

Il corso è diviso in tre parti. La prima sarà un incontro teorico per introdurre gli argomenti e valutare insieme le conoscenze di ciascun partecipante per fornire di conseguenza il giusto livello di dettaglio dei concetti. Al centro del secondo incontro ci sarà poi la lezione pratica con escursione in montagna di un’intera giornata di circa 700 metri di dislivello e 12-15 km di sviluppo. L’ultima parte sarà invece un momento di ripasso per consolidare le tecniche utilizzate durante l’escursione.

Durante il corso si affronteranno argomenti diversi. Si partirà dai fondamentali: la carta topografica, i punti cardinali, la Terra e la rua rappresentazione cartografica. Si passerà poi agli strumenti dell’escursionista: cartina, bussola, altimetro, e si scoprirà quali altri dispositivi possono essere utilizzati a supporto. Dopo si vedrà come orientarsi in ambiente: come utilizzare gli strumenti, come calcolare l’azimut, si approfondirà come utilizzare al meglio i punti cardinali, il sole e altri metodi naturali. A questo punto sarà il momento di pianificare l’itinerario: studiare il territorio, misurare le distanze, calcolo delle tempistiche. Una volta in viaggio si applicheranno tutti i concetti sul campo: i partecipanti progetteranno un’escursione per affrontarla sotto la supervisione di un professionista esperto

La prenotazione è obbligatoria. Il corso costa 65 euro a persona. La quota, oltre al corso, comprende: il supporto costante per approfondimenti e chiarimenti da svolgere su piattaforma online, anche in futuro per eventuali delucidazioni ulteriori; l’assicurazione individuale infortuni; una dispensa in formato pdf con tutto ciò che verrà esposto durante le giornate di formazione e una dispensa con esercizi pratici e casi concreti; e infine un piccolo gadget in regalo utile per la sicurezza in montagna.

I partecipanti dovranno essere dotati della giusta attrezzatura: scarponcini da escursionismo, zaino, pranzo al sacco, borraccia con almeno 1,5 litri d’acqua, bussola, cartina, altimetro, abiti comodi e tecnici, attrezzatura specifica in base alle condizioni meteo e al luogo dell’escursione, dispositivi anticovid. (Tutte le informazioni dettagliate sul corso e sull’attrezzatura si possono trovare a questo link)