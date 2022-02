I sassi del sorriso, la Sestese calcio e il Fotoclub nella prossima puntata di Sesto alle 7

I sassi del sorriso, la Sestese calcio e gli scatti del Fotvideoclub Verbano: in arrivo una nuova puntata di Sesto alle 7 la popolare trasmissione radiofonica in onda su SMS Radio ogni venerdì sera dalle 19alle 20.

Nella puntata di domani, venerdì 18 febbraio, dopo aver esplorato le frazioni sestesi il format radiofonico farà tappa per l’undicesima puntata al MUG coffee & lounge, bar che si affaccia sulla centrale Piazza De Cristoforis.

La serata condotta da Fabio Barisone, Marco Limbiati e Dj Clo avrà come primo ospite Enzo Pellitteri del Fotovideoclub. In qualità di presidente Pellitteri parlerà dell’importante traguardo dei sessant’anni di attività sorpassato quest’anno dal Culturale che promuove incontri ed eventi riguardanti la fotografia ed il cinema oltre che conferenze con artisti presentati con supporti audio visivi.

Verrà poi data voce a Simona Poggio, che a Sesto Calende disegna e scrive frasi carine sui sassi per poi lasciarli in giro per regalare un sorriso a chi li trova: quella di ‘un sasso per un sorriso’.

Il gran finale spetterà a chi si sta gustando i vertici del Campionato di Calcio di Eccellenza Girone A (35 punti a parimerito con la Varesina e la Castanese): il Presidente della compagine bianco-azzurra Alberto Brovelli.

Per seguire la trasmissione sulle ONDE RADIO di SMS RADIO basta seguire questo link http://www.smsradio.net o scaricare l’app (solo su piattaforma Android) di Sms Radio.