Sbaracco di San Valentino: supersaldi e un concorso promosso dai negozianti di Busto Arsizio

Il Comitato Commercianti Centro Cittadino, insieme ad Ascom-Confcommercio e Distretto del Commercio, ha organizzato per questo fine settimana, che precede il 14 febbraio, lo Sbaracco di San Valentino, sostenuto dall’amministrazione comunale.

Tra oggi e domani ( 12 e 13 febbraio), quindi, i commercianti aderenti propongono, a prezzi particolarmente scontati, i prodotti esposti su stand o piccoli banchi anche all’esterno dei negozi.

Inoltre, vengono regalati ai clienti, come da tradizione, palloncini rossi a forma di cuore. Quest’anno i palloncini sono completamente green, in lattice biodegradabile, bastoncini in cartoncino e gancetto in materiale bio.

Molti negozi saranno aperti la domenica, e i clienti potranno votare l’allestimento più bello sulla pagina Facebook del Comitato stesso.