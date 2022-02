Quando scegliere la consulenza ISO 9001? I vantaggi di affidarsi ai professionisti

In un mercato sempre più competitivo e dinamico, le aziende sentono la necessità di munirsi di strumenti di lavoro finalizzati al miglioramento costante delle proprie performance e di certificazioni che attestino il loro impegno in questo senso.

La certificazione ISO 9001 è tra le documentazioni più richieste dalle imprese italiane: l’attestato viene rilasciato da un ente terzo ma numerose realtà si affidano ad un consulente esterno con le necessarie competenze in ambito ISO 9001 per affrontare al meglio l’iter che porta all’ottenimento di questo riconoscimento.

Che cosa è la certificazione ISO 9001?

La certificazione dei sistemi di gestione secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015 comporta un riconoscimento ufficiale per l’azienda che la riceve in merito alla sua capacità di ottimizzare i processi dotandosi di strutture, competenze e risorse adeguate.

Si tratta del documento più diffuso e ambito per il miglioramento degli standard qualitativi di un’azienda e viene quindi scelto da quelle organizzazioni che desiderano dotarsi di uno strumento di lavoro finalizzato al miglioramento continuo e costante, che vogliono incrementare la propria efficienza e aumentare la fidelizzazione della clientela.

La certificazione ISO 9001 ha lo scopo di incoraggiare le imprese a capire quali siano gli obiettivi che si desiderano ottenere e come ottenerli ottimizzando le risorse. Per farlo questa certificazione si basa su sette principi di qualità: leadership, coinvolgimento delle persone, miglioramento, approccio per processi, gestione delle relazioni, decisioni basate su evidenze e orientamento al cliente.

Per poter ottenere questa certificazione è necessario avvalersi, nella maggior parte dei casi, di un team di esperti nella consulenza ISO 9001: il professionista di riferimento, ossia il consulente ISO 9001, ha un’esperienza e una conoscenza tale della materia da poter guidare il proprio cliente attraverso l’intero iter certificativo, affrontando e superando le difficoltà che si possono presentare a livello burocratico.

I vantaggi della ISO 9001 per le aziende

Le aziende che attestano il loro sistema qualità sulla base dei requisiti della ISO 9001, soprattutto se accompagnate da un consulente competente possono migliorare le proprie prestazioni e godere di tutti i vantaggi che ne conseguono. Tra questi non bisogna dimenticare i seguenti:

maggiore facilità di partecipazione alle gare d’appalto;

riduzione del 50% della fidejussione da presentare nelle gare d’appalto pubbliche

miglioramento del controllo dei costi e riduzione degli sprechi;

aumento della produttività e dell’efficienza dei processi interni;

ottimizzazione delle capacità di soddisfare le esigenze dei propri clienti;

maggiore regolamentazione interna;

maggiori possibilità di accesso al credito.

In questo senso appare evidente come il supporto di un Consulente qualità specializzato nella consulenza ISO 9001 possa rivelarsi fondamentale per poter ottenere questo documento così rilevante.

