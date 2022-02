Scelta e Revoca, Centro Prelievi e Cup: c’è il bando per i nuovi servizi del Consultorio di Malnate

È stato pubblicato da Asst Sette Laghi il bando per per l’affidamento del servizio di gestione dei punti territoriali per l’esecuzione di attività di accettazione, prelievo e trasporto campioni biologici per un importo complessivo di €. 334.280,00 (iva compresa).

Una notizia che a Malnate era tanto attesa e che il sindaco Irene Bellifemine aspettava: «Ottima notizia. Sono contentissima perché hanno scritto nel capitolato tutto quello che ho chiesto, dal centro prelievi al Cup e anche lo sportello per Scelta e Revoca del medico di base. L’unica cosa che mi lascia perplessa è la durata di solo 18 mesi».

Il centro malnatese di piazza Libertà, un punto importante per la cittadinanza e che ha sempre garantito servizi di fondamentale utilità, dopo la chiusura comunicata lo scorso dicembre (leggi qui), è quindi pronto a ripartire – una volta che tramite bando verrà affidata la gestione – con più attività. Con la riapertura ci sarà la possibilità di prendere appuntamenti tramite il Cup e pagare direttamente la prestazione, oltre al cambio del medico di base con il servizio Scelta e Revoca, fino a oggi gestito in Municipio.

“Per quanto riguarda il punto Prelievi di Malnate – si legge nel bando -, non facendo parte di una realtà distrettuale, si rende necessario, ai fini di garantire agli utenti un pacchetto assistenziale adeguato, garantire anche il servizio di scelta e revoca e CUP. Tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti asserviti agli immobili di proprietà dell’ASST Sette Laghi di Varese. “.

Nel bando è compreso anche il centro prelievi di Azzate, mentre non è citato Viggiù, l’altro centro nel quale è stata sospesa l’attività a fine dicembre (leggi qui).