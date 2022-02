Scendono a 250 i ricoverati positivi al Covid negli ospedali della Sette Laghi

Nonostante rispetto a ieri, domenica 6 febbraio, si sia registrato il saldo di solo un paziente Covid in meno, nell’ultima settimana l’Asst Sette Laghi ha visto un nuovo importante alleggerimento della pressione nelle sue corsie ospedaliere.

I degenti positivi questa mattina erano 250, contro i 279 di una settimana fa, di cui 108 ricoverati reparti per acuti, 44 nei subacuti, 9 in area pediatrica, 12 in ostetricia e ginecologia e 47 nel reparto polispecialistico riservato a chi è stato scoperto positivo al momento dell’ingresso in ospedale dovuto ad altre patologie e cause. In terapia intensiva sono ancora 18 le persone curate.

Frena la pressione per il Covid, rallenta la campagna vaccinale, anche il fonte dei tamponi è meno sotto pressione per cui riprende l’attività di ricovero negli altri reparti: attualmente sono 646 i degenti dei reparti “covid meno”.