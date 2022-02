Scompartimento n.6: in viaggio verso il polo artico alle Arti di Gallarate

Giovedì 10 febbraio, al Cineforum del Teatro delle Arti di Gallarate, è in programma la proiezione di Scompartimento N. 6, del regista svedese Juho Kousmanen con Seidi Haarla e Yuriy Borisov.

Viene proposto in duplice proiezione: prima alle ore 15 con l’introduzione di Cristina Boracchi e alle ore

21 con introduzione e commento finale del critico cinematografico Gabriele Lingiardi.

Il film è stato premiato al Festival di Cannes, ha ottenuto una candidatura al Golden Globe e tre candidature agli European Film Awards.

La trama

Tutto si svolge su un treno che va da Mosca a Murmansk, all’estremità nord-occidentale della Russia europea e racconta di una donna finlandese, Laura (interpretata da Seidi Haarla) che, per fuggire a un’enigmatica storia d’amore a Mosca, sale a bordo di un treno per recarsi in un sito archeologico di Murmansk, verso il polo artico.

Durante questo lunghissimo viaggio, si ritrova a condividere lo scompartimento ferroviario, il numero 6, con uno sconosciuto, un minatore russo Ljoha (che è Yuriy Borisov) un ragazzo pieno di rabbia, vodka, parolacce e sorprese, che viaggia alla volta di un lavoro in miniera. Il lungo tragitto porta i due, completamente opposti tra loro, soprattutto per il carattere e gli ideali, a una convivenza sul treno, durante la quale faranno incontri improbabili.

Questo viaggio, però, cambierà per sempre la loro visione della vita e li unirà molto. Nonostante le loro differenze, che inizialmente sembravano abissali, i loro destini, segnati dall’incontro, finiranno per legarsi e trovare nell’altro quel profondo desiderio di connessione umana, da entrambi tanto agognato.