Sconto carburante, agevolazioni con limitazioni

Le nuove modalità della carta sconto carburante di Regione Lombardia sono ancora in fase embrionale. La rivoluzione con il passaggio alla applicazione non è ancora in funzione completamente.

«Al momento – si legge infatti sulla pagina del sito Sconto Carburante – le agevolazioni sono riconosciute solo ai cittadini residenti dei comuni che distano fino a 10 km dal confine svizzero ed esclusivamente per la benzina».

Il sito di Regione Lombardia: scontocarburante.regione.lombardia.it