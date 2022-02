Scontro tra un’auto e una moto a Casalzuigno, coinvolto un 17enne. Interviene l’elisoccorso

Nella serata di martedì 8 febbraio si è verificato un incidente stradale a Casalzuigno (al confine con Cuveglio). L’impatto tra i due veicoli è avvenuto poco prima delle 19 in via Valcuvia e nell’impatto è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni per il quale si sono mossi con urgenza un’ambulanza della croce rossa di Gavirate e l’elisoccorso decollato da Como. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo.