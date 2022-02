Fare scuola, educare insegnando: incontro al centro culturale Borromeo di Luino

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino offre una nuova interessante proposta per riflettere e dialogare sul tema educativo, già al centro delle attività promosse lo scorso anno. Da tempo si parla infatti di “emergenza educativa” e il Centro Culturale sente il problema dell’educazione come cruciale. L’incontro, dal titolo “Fare scuola: educare insegnando”, in programma a Palazzo Verbania a Luino, sabato 26 febbraio alle ore 17, nasce dalla consapevolezza che la sfida educativa coinvolge tutta la società, a tutti i livelli e che occorre offrire ai ragazzi opportunità, percorsi, luoghi in cui possano essere risvegliati dal loro torpore, dall’abbandonarsi a se stessi, per mettersi di nuovo in campo e sentirsi coinvolti con le loro vite.

La scuola, luogo per eccellenza dell’educazione dei nostri figli, dovrebbe essere – come ha sottolineato Luigi Ballerini proprio durante il suo ultimo incontro a Luino lo scorso ottobre – “un luogo di appuntamenti e non di agguati, perché troppo spesso lo studente ritiene di dover fare lo slalom tra test e interrogazioni. La scuola è quel luogo speciale dove accade il rapporto fra docente e studente. Tutto parte dall’offerta di un adulto che sa riconoscere i ragazzi come soggetti pensanti e titolati a dire qualcosa su di sé e sul mondo”.

I ragazzi e i giovani, infatti, non aspettano altro che adulti pronti a dialogare liberamente, che prendano sul serio ogni loro domanda. Di questa straordinaria esperienza umana che è l’avventura educativa racconta il recente libro “Ricordi sparsi di un preside fortunato” scritto da Marco Pippione, luinese di nascita, che sarà presentato durante l’incontro. ”Chi pensava che le giornate di un preside si snodassero fra computer e scartoffie, si troverà di fronte alla sorpresa di una professione che Marco Pippione ha saputo interpretare in forma decisamente controcorrente” – si legge nella postfazione del libro. “Ogni suo gesto ed ogni sua parola sono stati coerentemente orientati allo scopo esauriente di indicare una strada di crescita umana per i giovani affidati alla sua responsabilità”. Questo conferma che il problema educativo non dipende da regole, strategie o assetti particolari, ma dall’umanità degli educatori. All’incontro, rivolto in particolare a insegnanti, genitori e a tutti coloro che si occupano, a vario titolo, di educazione, parteciperanno Marco Pippione, autore del libro, David Arioli, dirigente scolastico del Liceo “V. Sereni” di Luino, Natale Bevacqua, dirigente scolastico dell’I.C. di Lavena Ponte Tresa e Antonella Sonnessa, docente dell’I.S.I.S. “Città di Luino – C. Volonté” e vicesindaco del Comune di Luino. L’ingresso sarà possibile solo su prenotazione attraverso il seguente link: https://urly.it/3h27p (max 50 persone) e con l’obbligo di indossare mascherine FFP2 e di esibire il Green Pass rafforzato. Al fine di favorire un’ampia partecipazione è tuttavia prevista la diretta streaming sul canale: https://luino.civicam.it.

Incontro promosso dal Centro Culturale San Carlo Borromeo PALAZZO VERBANIA – LUINO (VA) 26 FEBBRAIO 2022 – ORE 17