Il secondo weekend di Filosofarti: gli eventi di sabato 26 e domenica 27 febbraio

L’edizione 2022 di Filosofarti è partita: tanti gli incontri che non saranno solo a Gallarate, ma diffusi in provincia e oltre (toccando il Verbano e la sponda piemontese del lago Maggiore).

Il festival culturale, che quest’anno ha il titolo“Fare futuro – i testimoni della contemporaneità“, ha avuto inizio sabato 19 febbraio e si protrarrà fino a fine marzo.

Dopo due anni di incontri in streaming a causa dell’emergenza Covid-19, nel 2022 si è optato per un’edizione “ibrida”, con alcuni incontri in presenza e altri online.

SABATO 26 FEBBRAIO

“Eredità genetica: quale futuro per l’uomo?” (ore 10), con Luca Vettorello : conferenza al liceo artistico Frattini di Busto Arsizio; a seguire vernissage di Enzo Camozza – Maria Rita Fedeli “Dna” e di Francesco Attanasio , “Metamorfosi uno”

: conferenza al liceo artistico Frattini di Busto Arsizio; a seguire vernissage di “Dna” e di , “Metamorfosi uno” “Prendiamoci cura” (ore 10), Betty Colombo : laboratorio di scrittura creativa al Civico 3 di Gallarate

: laboratorio di scrittura creativa al Civico 3 di Gallarate “Tutti bravi i genitori…con gli adolescenti degli altri” (ore 11), incontro con gli autori Mirko Pagani, Matteo Locatelli e Giuseppe Ciccomascolo, aula magna del liceo Crespi, Busto Arsizio

aula magna del liceo Crespi, Busto Arsizio “Promemoria”, vernissage di Azelio Corni : mostra visitabile fino al 27 marzo alla Cristina Moregola Gallery Via A. Costa, 29 – Busto Arsizio

: mostra visitabile fino al 27 marzo alla Cristina Moregola Gallery Via A. Costa, 29 – Busto Arsizio Doppio vernissage, ore 18: Antonella Civera “Why me? Why now?” e Alessio Cerocchi “Macchia Cieca”. Mostra visitabile fino al 27 marzo alla fondazione Bandera per l’Arte Via A. Costa, 29 – Busto Arsizio

“Why me? Why now?” e “Macchia Cieca”. Mostra visitabile fino al 27 marzo alla fondazione Bandera per l’Arte Via A. Costa, 29 – Busto Arsizio “Rigenerazione di spazi industriali dismessi e valorizzazione del territorio: il modello multifactory” (ore 18.30): conferenza al Civico 3 di Gallarate

DOMENICA 27 FEBBRAIO

“Giartistico”, fusione di arte e giardino (ore 11): in piazza Diaz a Gallarate, organizzato da 3A – associazione artistica Alfa

“L’archivio fotografico: un’eredità che diviene memoria collettiva” (ore 15.30), con Claudio Argentiero : al centro giovanile Stoà di Busto Arsizio

: al centro giovanile Stoà di Busto Arsizio “Hatespeech” (ore 17.30), con Claudia Bianchi : modera l’incontro Rachele Ferrario, alla libreria Borrano di Busto Arsizio

: modera l’incontro Rachele Ferrario, alla libreria Borrano di Busto Arsizio “Quanto le radici culturali servono per il futuro” (ore 21), con Maurizio Mori: evento online

Il crowdfunding

Come sempre – e quest’anno ancora di più – c’è la possibilità di sostenere il festival tramite il crowdfunding, per un progetto di offerta gratuita dietro cui lavora instancabilmente il volontariato culturale (qui il link per sostenere il progetto).