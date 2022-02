Seminario sul cinema per ragazzi con il regista Davide Rizzitelli

Un seminario per imparare a fare cinema: sceneggiatura, inquadrature e movimenti di macchina, teoria e soprattutto pratica! Sono questi gli elementi del Seminario sul cinema per adolescenti proposto dall’associazione teatrale Oplà nei pomeriggi di sabato 12 e 19 marzo a Tradate.

Sarà l’occasione per i ragazzi di conoscere e approfondire la teoria e la tecnica audiovisiva con la realizzazione finale di un cortometraggio, dove misurare le competenze acquisite, guidati da un professionista di grande esperienza.

A condurre il seminario è Davide Rizzitelli, regista e filmaker che ha lavorato per diversi anni presso la Walt Disney television Italia e vincitore di 4 Promax awards e 1 Sky award e socio fondatore dello Studio Kiki produzioni audiovisive.

Seminario sul cinema

rivolto agli adolescenti (ragazzi dai 14 ai 19 anni)

Sabato 12 e 19 marzo 2022 ore 14.30-18.30

Presso Oplà in Piazza Unità d’Italia 9, a Tradate

Costo: 100 euro a partecipante + 15 euro di tessera socio e assicurazione per i nuovi iscritti

Per info scrivere a info@oplateatro.it oppure consultare il sito di Oplà a questo link

IL PROGRAMMA

Sabato 12 Marzo 2022

• Grammatica cinematografica: inquadrature e movimenti di macchina

• Come si scrive una sceneggiatura

• I mestieri del cinema • Principi di utilizzo di una videocamera/fotocamera

• Ideazione soggetto per le riprese e divisione dei ruoli sul set

La prima lezione sarà divisa in due parti.

Nelle prime 2 ore un breve excursus della grammatica cinematografica ( inquadrature e movimenti di macchina), per poi affrontare alcuni principi fondamentali sulla scrittura di una sceneggiatura. Saranno illustrate anche le varie figure professionali presenti sul set e saranno analizzati alcuni principi di utilizzo di una videocamera o fotocamera. La seconda parte della lezione, le restanti 2 ore, sarà dedicata all’ideazione del soggetto che sarà realizzato nella seconda lezione.

Sabato 19 Marzo 2022

• Riprese

La seconda lezione sarà totalmente dedicata alle riprese, riprendendo i concetti imparati nella prima lezione del seminario.

Una vera e propria occasione per incontrare il cinema con un professionista di primo livello e per prendere padronanza del linguaggio e gli strumenti cinematografici.