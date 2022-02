Serata in jazz con Luca Dell’Anna & Gabriele Boggio Ferraris Duo

Esplorare nuove forme in un continuo dialogo all’insegna dell’improvvisazione ma nel rispetto della tradizione: questo è ciò che il nuovo duo composto da Luca Dell’Anna (pianoforte) e Gabriele Boggio Ferraris (vibrafono) si prefigge rileggendo pagine storiche del songbook jazzistico e aggiungendo la propria firma all’interno del suo repertorio. L’appuntamento con il Luca Dell’Anna & Gabriele Boggio Ferraris Duo è in programma per venerdì 11 febbraio, alle 21, per la rassegna 67 jazz Club al CM di Barasso, curata da Renato Bertossi.

Il duo, partendo dall’inevitabile riferimento stilistico che il duo Corea/Burton ha creato a partire dagli anni ’70, crea una voce propria grazie alla vena compositiva e moderna dei due musicisti, tra i più attivi esponenti dei propri strumenti nel panorama jazz italiano. Con all’attivo diverse produzioni discografiche e collaborazioni prestigiose per la prima volta i due musicisti uniscono le loro esperienze in quello che nel prossimo autunno si tramuterà nella realizzazione di un nuovo album, in uscita nel primo semestre 2022.

Ingresso alla serata con Green Pass, su prenotazione al numero 348.017 4188. Ingresso soci 12 euro, non soci 15 euro. Il CFM di Barasso è in Via Don Parietti 6 a Barasso, Varese.