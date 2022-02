Servizi Sociali, Istruzione e Cultura, ancora posti per il Servizio Civile al Comune di Malnate

Ci sono ancora diversi posti a disposizione per svolgere il Servizio Civile al Comune di Malnate.

Alla prima scadenza del 10 febbraio si sono candidati 8 giovani per la biblioteca, 3 per l’asilo nido e 2 per l’ambiente, ma restano ancora scoperti posti per i servizi sociali, l’istruzione e la cultura.

Il nuovo termine dopo la proroga è stato fissato per le ore 14.00 di mercoledì 9 marzo.

“Auspichiamo che altri giovani considerino questa opportunità”, il commento dal Municipio.