Servizio civile alla Croce rossa Valceresio, c’è tempo fino al 10 febbraio

Quest’anno anche al Comitato Croce Rossa della Valceresio, con sede ad Arcisate, i giovani avranno un’opportunità in più di avvicinarsi al mondo di Croce Rossa, fare formazione e svolgere in prima persona servizi utili alla comunità grazie al progetto “La Cri e la salute per tutti in Lombardia” del Servizio Civile Universale.

Gli interessati, tra i 18 e i 28 anni di età, possono mandare la propria candidatura entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2022 a questo link

Il progetto si inserisce all’interno del Programma “La Cri, sempre pronti per tutti – Italia Nord Ovest” che contribuisce al raggiungimento dell’Obiettivo 3 della Strategia 2030, ovvero quello di “assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età”, tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle persone.

L’obiettivo è quello di migliorare i servizi di trasporto e accompagnamento richiesti dai cittadini o dalle strutture sanitarie attraverso un incremento dei trasporti stessi che faciliti la possibilità di accedervi, il tempestivo trasporto per favorire cure adeguate e veder garantito il diritto alla salute. Il progetto contribuisce inoltre al Programma attraverso una rete e uno scambio di informazioni aggiornate e condivise per l’intercettazione dei bisogni presenti sul territorio.

La Croce Rossa, in qualità di Rete associativa nazionale, ha nella sua mission il compito di organizzare una rete di volontariato sempre attiva per affiancare il servizio sanitario nel soccorso, la cura e l’assistenza del cittadino.

Info per CRI Valceresio: valceresio@cri.it

Info dal sito cri.it https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/