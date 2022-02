Servizio troppo lento al ristorante, coltellate al cameriere: arrestati due uomini

Con un’operazione coordinata i Carabinieri della stazione di Brugherio (Mb) e di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, hanno arrestato due giovani accusati di aver partecipato all’accoltellamento di un uomo alla vigilia di Ferragosto.

Nella notte i Carabinieri hanno dato esecuzione, nei rispettivi territori di competenza, ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio in concorso, emessa dal Gip del Tribunale di Crotone su richiesta della locale Procura, nei confronti di I. F., 30enne, residente a Isola di Capo Rizzuto, e G. F., 35enne, residente a Brugherio.

Il provvedimento ha accolto le risultanze investigative delle indagini avviate il 14 agosto scorso dopo l’accoltellamento di un 32enne, dipendente di un ristorante di Isola Capo Rizzuto.

L’uomo era stato colpito da diversi fendenti nella cucina del ristorante, a quanto pare dopo un acceso diverbio riconducibile alla lentezza del servizio. L’autore dell’accoltellamento – un 59enne – era stato arrestato pochi giorni dopo e si trova tutt’ora in carcere.

I due ragazzi arrestati nella notte in Lombardia e in Calabria lo avrebbero aiutato, bloccando la vittima.

Determinanti per il buon esito delle indagini e l’identificazione dei complici sono state le testimonianze di quanti avevano assistito alla scena e il riconoscimento fotografico effettuato dagli stessi, che hanno permesso d’individuare i due giovani quali co-autori dell’aggressione.