Sesto Calende ‘accende la luce’ sulle malattie rare

Il 28 Febbraio 2022 sarà la Giornata Mondiale delle Malattie Rare l’appuntamento più importante dell’anno per gli oltre 300 milioni di persone che vivono una malattia rara, e Sesto Calende colora il proprio Palazzo Comunale con i colori dedicati a questa giornata.

L’iniziativa nasce su una idea della Associazione Amici di Tommy e Cecilia ma ha trovato un immediato supporto nella Amministrazione Comunale e la collaborazione della Pro Sesto Calende.

Questa sarà la quindicesima edizione: un ‘compleanno’ importante celebrato con appuntamenti e iniziative che si svolgeranno in tutta Italia con l’obbiettivo di sensibilizzare i cittadini e diffondere la conoscenza sulle malattie rare.

COSA SONO LE MALATTIE RARE

In Europa una malattia viene considerata rara quando colpisce non più di 5 persone su 10.000. Secondo studi recenti ne esistono oltre 10.000 in tutto il Mondo e si stima che in Italia ci siano circa 2 milioni di persone colpite da malattia rara.

Il 70% di queste è in età pediatrica e pur avendo un’origine prevalentemente genetica, esistono malattie infettive molto rare, così come malattie autoimmuni e carcinomi rari.

La causa di queste malattie non è ancora nota.