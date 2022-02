“Una Sesto Calende a pedali” nella nuova puntata di Sesto alle 7

Dopo aver scoperto i gioielli delle frazioni di Oneda e Lisanza, l’amata trasmissione radiofonica “Sesto alle 7” dedicherà la puntata di venerdì 11 febbraio al mondo delle biciclette, in tutte le sue declinazioni. Sesto Calende è infatti terra di ciclisti, grazie ai bellissimi scorci percorribili proprio a pedali lungo il Ticino e il Lago Maggiore.

Numerosi gli ospiti del trio di speaker formato da Fabio Barisone, Marco Limbiati e Djclo al Crema&Cioccolato, il Bar Gelateria in Piazza Berera a Sesto Calende dove la puntata andrà in onda in diretta. In occasione del Giorno del Ricordo la puntata di venerdì avrà un breve prologo con ‘Aspettando Sesto alle 7’. Alle 18:45 Marco Fornasir, il presidente sestese de Gli Amici Triestini di Milano, parlerà del Giorno del Ricordo alla vigilia della commemorazione che la Città di Sesto Calende riserverà con il reading Urla dalle Foibe, il 12 Febbraio in Sala Consiliare.

Lascerà poi spazio alla tradizionale programmazione (quella che da 10 puntate tiene compagnia ai Sestesi all’ora di cena) che, in questa occasione, sarà interamente dedicata a “Bici e Pedali”. Saranno infatti presenti a questo appuntamento Giovanni Martinelli di Ticino Guide (il network che organizza gite in mountain bike alla scoperta dei territori sestesi), Rossano Rizzato, presidente del Velo Club Sestese che annuncerà il ritorno agli eventi del gruppo capace di radunare appassionati di due ruote, e Mario Favini, l’UltraCyclist che racconterà le prossime proprie sfide. Previsto anche il collegamento telefonico con Loretta Pavan, la ciclista in sella contro il cancro, che Sesto Calende ha scoperto con ‘Abbracciamo l’Italia’.

Per seguire la trasmissione sulle ONDE RADIO di SMS RADIO basta seguire questo link http://www.smsradio.net o scaricare l’app (solo su piattaforma Android) di SMS RADIO!