A Sesto Calende si illumina il cuore rosso di San Valentino

Il Cuore Rosso di Sesto Calende, torna ad accendersi per San Valentino. Anche quest’anno si replica l’iniziativa per gli innamorati sul lungofiume della città.

Voluto dalla Pro Loco con il contributo del Gruppo Commercianti e Artigiani di Sesto Calende l’allestimento ha ottenuto il consenso dell’amministrazione comunale.

Il merito di aver costruito un angolo sul lungofiume, dove è indiscusso il romanticismo in pieno stile “Little Paris” è anche delle Fonderie Lamperti di Castellanza. Le stesse rese famose dalla produzione delle ‘vedovelle’ di Milano ed assunte agli onori della cronaca grazie alla partecipazione di Andrea Lamperti ad una puntata de ‘I soliti ignoti’ di Amaedus.

Completa la lista dei fornitori la Pro One che ha curato le luci, l’Ondoli Agristore che si è occupato del verde e la De.co.fer che ha supportato la logistica. Ora, l’intenzione, è quella di lasciare spazio alle rituali foto di coppia, scambi di doni e promesse. Con semplicità, quindi, si rinnova quindi una tradizione che suggerisce la Città di Sesto Calende come luogo ideale per una sosta e passeggiata nei giorni che precedono e seguono a San Valentino: il 14 Febbraio.