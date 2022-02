Sfuma la Coppa Italia per la pallamano Cassano Magnago, sconfitta dal Mestrino 19-16

Una partita dai ritmi equilibrati per forza e velocità tra le due squadre che si sono sfidate nei quarti di finale in Coppa Italia a Salsomaggiore Terme ieri sera, venerdì 4 febbraio.

Purtroppo la parità di forze non è bastata alla pallamano Cassano Magnago per giocare d’astuzia e sorprendere le avversarie, che non è stata in grado di vincere contro Mestrino.

La bruciante sconfitta è costata alle ragazze di coach Salvatore Onelli la qualificazione dalle finals.

Difficile per le lombarde infrangere la difesa compatta delle venete; a complicare la loro situazione i tiri sbagliati dai 9 metri e le troppe palle perse, che sono costate al Cassano azioni importanti in attacco quando il cronometro scorreva e assottigliava il tempo a loro disposizione per raggiungere Mestrino e rimontare.

PRIMO TEMPO

Un primo tempo blando ed equilibrato, con attacchi ponderati e senza guizzi in avanti. Le venete si sono portate subito al comando del match, ma sempre con il fiato sul collo delle amaranto; pochi i punti di distanza del Mestrino: al +3 di Giovanna Lucarini segnato al 10′(4-1 per le venete) è seguita la prima rimonta cassanese, guidata da Gloria Montoli sui 6 metri, trovando un varco tra la difesa, e dall’asse Sofia Ferrazzi-Giulia Cobianchi con il gol del pivot amaranto (4-3).

Dopo la prima rimonta lombarda, Mestrino ha tentato un secondo strappo, portandosi a +3 con le azioni di Lucarini (7-3); l’accelerazione ha stancato le venete, permettendo al Cassano di ricominciare la salita negli ultimi dieci minuti del match: ottima l’azione di Cobianchi al 19′, che con il cambio di direzione ha eluso la difesa e segnato nella porta di Francesca Luchin (8-5), insieme ai gol di Eva Broggi e Giulia Gozzi.

Lo sprint finale non è bastato e il primo tempo si è concluso 10-8 per le gialle del Mestrino.

SECONDO TEMPO

L’ultima mezz’ora di gioco ha visto le venete decise ad allungare il distacco con il Cassano Magnago: al 36′ il gol segnato da Arianna Brunetti ha portato al +6, mettendo le amaranto in una pericolosissima situazione (14-8).

Negli ultimi venti minuti, complice un momento di black-out di Mestrino, le lombarde sono tornate in scia, recuperando punto su punto, aumentando l’aggressività in attacco: Giulia Laita, in particolar modo, con un tiro in doppio appoggio è riuscita a passare nella difesa gialla e portare a casa il gol del -3 (17-14).

Dopo il rigore di Carlotta Pugliese al 49′ nella porta amaranto presidiata da Alice Milan (17-15) e l’azione lombarda fruttuosa di Montoli posizionata sui 6 metri al 50′, il distacco dalle venete si è ridotto di un solo punto: 17-16. Un vero match al fotofinish che ha visto le lombarde iniziare a credere nella rimonta.

Purtroppo non hanno giocato a loro favore il tempo risicato e le tante, troppe, azione sprecate da palle perse o da imprecisioni nei tiri delle amaranto, volte ad accelerare il proprio attacco sporcato, però, dal nervosismo. Mestrino ha ripreso lucidità e ha sferrato gli ultimi due gol (firmati da Arianna Brunetti), blindando la vittoria 19-16 e assicurandosi la semifinale.