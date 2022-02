Si aggiorna l’albo dei presidenti di seggio di Busto Arsizio. Ecco come iscriversi

L’amministrazione comunale di Busto Arsizio informa che l’Ufficio Elettorale sta effettuando l’aggiornamento straordinario dell’albo dei presidenti di seggio con l’inserimento di nuovi nominativi. I cittadini interessati a farne parte possono fare richiesta entro il prossimo 24 febbraio.

Come indicato nel modulo allegato, i requisiti per l’iscrizione sono: cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; età non inferiore a 18 e non superiore a 70 anni; possesso del Diploma di scuola media superiore;

essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Busto Arsizio.

La richiesta deve essere trasmessa (allegando copia di un documento d’identità) all’Ufficio Protocollo del Comune:

– per e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it;

– per fax al n. 0331-390291;

La consegna di persona all’Ufficio Protocollo si può effettuare solamente nell’impossibilità di trasmettere la dichiarazione con le modalità indicate sopra.

Orario di apertura al pubblico (senza appuntamento): da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mercoledì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.