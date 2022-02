Si cercano volontari per la Proloco di Montegrino, sul territorio da 112 anni

Alle porte una nuova stagione per la Proloco di Montegrino Valtravaglia, nata nel 1910 e per 112 anni portata avanti con entusiasmo e determinazioni da diversi volontari. Quasi una rarità di questi tempi: persone che in modo gratuito decidono di organizzare per la comunità eventi all’insegna del divertimento, della cultura e dello stare insieme.

Anche se manca ancora un po’ all’estate il calendario è già pronto, cinque gli eventi in programma tra giugno e settembre. Per questo motivo la Pro Loco di Montegrino sta cercando nuovi volontari, che si sa, non sono mai abbastanza. «Cerchiamo persone motivate, con voglia di fare e di stare in compagnia – raccontano dalla Proloco – non viene richiesta nessuna competenza e si è liberi di scegliere la propria mansione. Solo nel caso si volesse dare supporto in cucina, come cuoco, è gradita qualche esperienza».

La richiesta è indirizzato a chiunque, giovani o pensionati, e per chi viene da lontano è previsto un rimborso spese. C’è una ricompensa? Certo! Un ambiente dinamico, motivante, dove è estremamente facile far nuove amicizie ti aspetta. «E in più, ricompensiamo con buon cibo e una bella bevuta in compagnia», concludono dalla Proloco.