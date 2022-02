Si è spenta Maria Bianucci, storica giornalista di Radio Varese

Si è spenta Maria Bianucci, storica giornalista varesina che ha iniziato la sua carriera a Radio Varese, negli anni ’70. Trasferitasi da Milano a 6 anni con la famiglia nella città giardino, qui ha vissuto gran parte della sua gioventù e ha avviato proprio grazie a radio Varese, la sua carriera di giornalista, che in trent’anni si è poi sviluppata in tv (per dieci anni ha lavorato al Tg4, accanto a Emilio Fede). Aveva compiuto 67 anni il 2 febbraio.

Da qualche anno viveva a Monforte, nelle Langhe, dove gestiva l’azienda vinicola, Bricco Giubellini insieme al marito Gigi Garanzini, anche lui storico giornalista sportivo. IN queste ore sono molti i messaggi di cordoglio sui social.

Alla nostra collega Stefania Radman aveva rilasciato un’intervista in cui aveva raccontato il suo cambio di vita e l’organizzazione della festa per i 40 anni della radio